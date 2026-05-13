23 операции «Хезболлы» против сионистского режима за один день

По сообщению корреспондента ABNA со ссылкой на RT, ливанская «Хезболла», опубликовав заявления, сообщила о проведении 23 операций за один день против сионистского врага в ответ на нарушение перемирия со стороны Тель-Авива.

«Хезболла» подчеркнула, что эти операции проводятся для защиты страны и ливанского народа, а также в ответ на нарушение перемирия и атаку на деревни на юге страны.

Согласно этому докладу, позиции сионистских военных в Хуле, недалеко от реки Дайр Сирьян, Тайр Харфа и на маршруте Накypa – Аль-Искандаруна были поражены.

Кроме того, танки «Меркава» были поражены ракетами и беспилотниками «Хезболлы» в Аль-Байяде, Аль-Тайибе, Аль-Искандаруне и Хуле.