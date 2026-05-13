Хаарец: Израильские компании имеют доступ к данным о пользователях Starlink

По сообщению агентства ABNA, сионистская газета Хаарец в статье написала, что две израильские компании разработали технологические инструменты, позволяющие отслеживать пользователей услуги спутникового интернета Starlink (принадлежащей Илону Маску) и определять их местоположение и личность. Хаарец пишет, что это действие вызвало широкую озабоченность в отношении конфиденциальности, слежки и использования данных в целях безопасности и разведки.

Это расследование утверждает, что данные инструменты продаются исключительно правительственным и силовым структурам сионистского режима как средство для «борьбы с терроризмом», «борьбы с контрабандой наркотиков», «наблюдения за морскими границами» и «сетями контрабанды».

Starlink — одна из важнейших систем спутникового интернета в мире, основанная на более чем 8 000 спутников на низкой орбите, запущенных компанией SpaceX (принадлежащей Илону Маску), и обеспечивает подключение к интернету в отдаленных районах, изолированных от традиционной коммуникационной инфраструктуры.

В последние годы эта услуга стала ключевым инструментом для протестующих и политических оппонентов в разных странах.

Расследование добавляет, что одной из компаний является сионистская компания «TargeTeam», которая действует на Кипре. Эта компания производит систему под названием «Stargetz», которая, согласно внутренним маркетинговым материалам, может отслеживать около миллиона устройств Starlink в разных точках мира.

Израильская компания «Rayzone» — ещё одно сионистское предприятие, предлагающее на рынке аналогичные возможности в форме анализа больших данных (big data).

Согласно публикации Хаарец, система Stargetz может идентифицировать местоположение устройств спутниковой связи, отслеживать количество устройств, подключенных к каждой наземной станции, и пытаться раскрыть личность пользователей через их номера мобильных телефонов или связанные с ними аккаунты в различных сетях.