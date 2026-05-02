По сообщению агентства ABNA, американская газета Wall Street Journal сообщила, что иранские беспилотники доказали свою эффективность против американской системы THAAD.
В этом сообщении говорится, что этот вопрос, вероятнее всего, привлечёт внимание России.
Wall Street Journal добавил, что радары системы THAAD были выведены из строя во время атак иранских беспилотников на Иорданию и ОАЭ. В этом сообщении также говорится, что война против Ирана создала для Китая, России и Северной Кореи редкую возможность понять ограничения американской армии.
Следует отметить, что сообщения об ущербе, нанесённом американским позициям в регионе, публикуются международными СМИ капля за каплей под тенью жёсткой цензуры, налагаемой на эти СМИ.
Ранее «Defense Security Asia» также раскрыла в докладе, что иранский истребитель F-5 успешно разбомбил американскую базу в Кувейте, несмотря на наличие зенитных ракетных систем Patriot, коротковолновых перехватчиков и постоянного современного радиолокационного покрытия.
