Историческое поражение в Табесе и на юге Исфахана да будет уроком для высокомерных

25 апреля 2026 - 18:33
News ID: 1806298
Source: ABNA
По сообщению новостного агентства Abna, «Масуд Пезешкиан» сегодня, в субботу, 5 Ордибехешта, опубликовав сообщение в социальной сети X в годовщину исторического поражения США в Табесе, написал: «В этот день божественное превосходство над любой другой волей стало очевидным.»

В продолжение этого сообщения он добавил: «В этом году, по милости Божией, также произошло еще одно „Табес“ на юге Исфахана и показал, что Бог является защитником народов этой земли, [подобно] песку Табеса.»

