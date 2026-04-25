Историческое поражение в Табесе и на юге Исфахана да будет уроком для высокомерных

По сообщению новостного агентства Abna, «Масуд Пезешкиан» сегодня, в субботу, 5 Ордибехешта, опубликовав сообщение в социальной сети X в годовщину исторического поражения США в Табесе, написал: «В этот день божественное превосходство над любой другой волей стало очевидным.»

В продолжение этого сообщения он добавил: «В этом году, по милости Божией, также произошло еще одно „Табес“ на юге Исфахана и показал, что Бог является защитником народов этой земли, [подобно] песку Табеса.»

Президент подчеркнул: «Надеюсь, что такие исторические поражения послужат уроком для высокомерных мира сего.»