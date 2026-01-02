  1. Home
Ответ Багаи на угрозу Трампа: Вы не имеете права на вмешательство

2 января 2026 - 15:30
Официальный представитель МИД заявил: «С таким послужным списком у вас нет права на вмешательство. США — последняя страна, которая может говорить от имени иранского народа».

Как сообщает агентство ABNA, Исмаил Багаи написал в соцсети X: «Достаточно взглянуть на длинный список действий американских политиков по "спасению иранского народа", чтобы понять глубину их "сочувствия": от организации переворота 1953 года против избранного правительства до уничтожения иранского пассажирского самолета в 1988 году, всесторонней поддержки Саддама в 8-летней войне, соучастия в терроре со стороны Израиля и недавних атак на инфраструктуру, а также жесточайших санкций в истории. А сегодня — угроза нападения под предлогом заботы об иранцах, что является грубым нарушением международного права».

Он добавил: «Иранцы не допустят никакого иностранного вмешательства в процесс решения своих проблем через внутренний диалог».

