  1. Home
  2. Новости Америки

Венесуэльский чиновник: Танкер с венесуэльской нефтью отправился в США

22 декабря 2025 - 14:18
News ID: 1764732
Source: ABNA
Венесуэльский чиновник: Танкер с венесуэльской нефтью отправился в США

Министр нефти Венесуэлы объявила, что танкер с нефтью этой страны, предназначенной для американской компании Chevron, отправился в США.

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, вице-президент и министр нефти Венесуэлы Делси Родригес заявила, что танкер, принадлежащий американской компании Chevron, покинул берега страны. В своем Telegram-канале она написала: «Судно компании Chevron с грузом венесуэльской нефти вышло из страны в США в рамках обязательств нашей нефтяной промышленности».

Она подчеркнула, что Венесуэла всегда уважала национальные и международные законы и продолжит этот путь, и никто не сможет остановить прогресс страны. Это произошло на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о перехвате танкеров и сообщений о захвате судов «Centauris» и «Bella 1».

Your Comment

You are replying to: .
captcha