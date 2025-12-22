Венесуэльский чиновник: Танкер с венесуэльской нефтью отправился в США

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, вице-президент и министр нефти Венесуэлы Делси Родригес заявила, что танкер, принадлежащий американской компании Chevron, покинул берега страны. В своем Telegram-канале она написала: «Судно компании Chevron с грузом венесуэльской нефти вышло из страны в США в рамках обязательств нашей нефтяной промышленности».

Она подчеркнула, что Венесуэла всегда уважала национальные и международные законы и продолжит этот путь, и никто не сможет остановить прогресс страны. Это произошло на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о перехвате танкеров и сообщений о захвате судов «Centauris» и «Bella 1».