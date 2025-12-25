Ансар Аллах: Мы готовы ответить на любую агрессию против Йемена или Ливана

Согласно сообщению агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Масира», Мухаммад аль-Фарах, член политического бюро движения «Ансар Аллах», заявил в ответ на последние события в оккупированных районах страны: «Саудовская Аравия никогда не была посредником, а является главной стороной агрессии и блокады нашей страны. Она несет ответственность за каждую каплю пролитой крови и каждого голодающего ребенка».

Аль-Фарах подчеркнул: «Любая ставка на усталость йеменского народа обречена на провал. Мы готовы к любой эскалации и ответим врагу по принципу "око за око". Любая агрессия против любого фронта Оси Сопротивления, включая Ливан, считается агрессией против нас самих».