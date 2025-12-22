Продолжение атак сионистского режима на Газу: 20 погибших в результате обрушения домов

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на палестинское агентство «Шехаб», военные вертолеты сионистского режима возобновили атаки и обстрелы палестинских районов на севере города Рафах. Также сообщается об обстрелах к востоку от лагерей Аль-Бурейдж и Аль-Магази.

Армия Израиля проводит масштабные операции по сносу зданий в восточной части района Эз-Зейтун. В то же время истребители нанесли несколько ударов по Рафаху и восточной части Хан-Юниса.

Гражданская оборона Газы заявила, что с начала месяца 20 человек погибли из-за обрушения 22 домов. В ведомстве призвали жителей покинуть аварийные здания, однако из-за суровых погодных условий и разрушения палаток штормами, многим семьям негде укрыться.