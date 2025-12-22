Салехи: «Шахнаме» может стать ядром культурного сотрудничества между Ираном и Таджикистаном

По сообщению информационного агентства ABNA, Давлат Сафарзода, заместитель министра культуры Республики Таджикистан, в кулуарах встречи с деятелями культуры Ирана встретился и побеседовал с Сейедом Аббасом Салехи. На этой встрече также присутствовал Мохсен Джавади, заместитель министра по вопросам культуры.

Сейед Аббас Салехи, указав на широкие возможности сотрудничества, отметил: «Министерство культуры обладает разнообразным опытом в таких областях, как книгоиздание, кино, театр и музыка, которые, учитывая глубокую культурную общность Ирана и Таджикистана, могут быть переданы и использованы совместно».