  1. Home
  2. Новости Ирана

Салехи: «Шахнаме» может стать ядром культурного сотрудничества между Ираном и Таджикистаном

22 декабря 2025 - 14:13
News ID: 1764722
Source: ABNA
Салехи: «Шахнаме» может стать ядром культурного сотрудничества между Ираном и Таджикистаном

Министр культуры и исламской ориентации заявил: «"Шахнаме" как общий корень идентичности может стать основой для последовательного и долгосрочного культурного планирования между двумя странами».

По сообщению информационного агентства ABNA, Давлат Сафарзода, заместитель министра культуры Республики Таджикистан, в кулуарах встречи с деятелями культуры Ирана встретился и побеседовал с Сейедом Аббасом Салехи. На этой встрече также присутствовал Мохсен Джавади, заместитель министра по вопросам культуры.

Сейед Аббас Салехи, указав на широкие возможности сотрудничества, отметил: «Министерство культуры обладает разнообразным опытом в таких областях, как книгоиздание, кино, театр и музыка, которые, учитывая глубокую культурную общность Ирана и Таджикистана, могут быть переданы и использованы совместно».

Your Comment

You are replying to: .
captcha