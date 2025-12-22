  1. Home
  2. Новости Ирана

Багаи: Ракеты предназначены для защиты основ страны и не подлежат обсуждению

22 декабря 2025 - 14:12
News ID: 1764721
Source: ABNA
Багаи: Ракеты предназначены для защиты основ страны и не подлежат обсуждению

Официальный представитель МИД заявил: «Оборонный потенциал страны, предназначенный для сдерживания агрессоров от любых мыслей о нападении на Иран, не является темой для переговоров».

Исмаил Багаи на своей пресс-конференции в понедельник утром, поздравив с наступлением месяца Раджаб и коснувшись событий в регионе, сказал: «Наш регион по-прежнему сталкивается с вечной проблемой — продолжением преступлений сионистского режима. События в Газе не должны отвлекать нас от того, что происходит на Западном берегу».

Он добавил: «Ракетная программа Ирана была разработана для защиты суверенитета страны. Мы сталкиваемся с явным лицемерием: оборонная программа Ирана считается угрозой, в то время как поток оружия течет к сионистскому режиму. Наши вооруженные силы будут продолжать выполнять свой долг, не обращая внимания на эти злонамеренные провокации».

Your Comment

You are replying to: .
captcha