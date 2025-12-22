Багаи: Ракеты предназначены для защиты основ страны и не подлежат обсуждению

Исмаил Багаи на своей пресс-конференции в понедельник утром, поздравив с наступлением месяца Раджаб и коснувшись событий в регионе, сказал: «Наш регион по-прежнему сталкивается с вечной проблемой — продолжением преступлений сионистского режима. События в Газе не должны отвлекать нас от того, что происходит на Западном берегу».

Он добавил: «Ракетная программа Ирана была разработана для защиты суверенитета страны. Мы сталкиваемся с явным лицемерием: оборонная программа Ирана считается угрозой, в то время как поток оружия течет к сионистскому режиму. Наши вооруженные силы будут продолжать выполнять свой долг, не обращая внимания на эти злонамеренные провокации».