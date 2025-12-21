Спецдокладчик ООН: Каир поддерживает геноцид палестинцев

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на информационное агентство «Кудс», спецдокладчик ООН Франческа Альбанезе подвергла резкой критике газовое соглашение между Египтом и сионистским режимом, заявив, что оно свидетельствует о поразительной поддержке Каиром Тель-Авива в геноциде палестинцев. Альбанезе добавила: «Египет может говорить что угодно, но покупка газа на сумму 35 миллиардов долларов у сионистского режима является нарушением международного права». Она призвала страны в своем аккаунте в X не ставить экономические интересы выше человеческих ценностей. Ранее Альбанезе призывала предъявить обвинения чиновникам ЕС в соучастии в военных преступлениях в Газе. Данное газовое соглашение является крупнейшим в истории режима.