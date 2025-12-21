Послание доброй воли президента Пакистана Верховному лидеру Ирана

Как сообщает агентство ABNA, пресс-служба президента Пакистана в Исламабаде заявила: «Когда самолет президента вошел в воздушное пространство Ирана по пути из Исламабада в Багдад, Асиф Али Зардари направил послание доброй воли высокопоставленным официальным лицам Ирана». В заявлении отмечается, что послание было адресовано аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану. Зардари подчеркнул важность взаимного уважения и укрепления региональных отношений.
21 декабря 2025 - 10:17
