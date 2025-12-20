Хаким: Благодаря внутреннему единству Ирак сможет пережить «геополитическое землетрясение» в регионе

По сообщению агентства ABNA, Сейед Аммар аль-Хаким в своей речи по случаю годовщины мученической смерти аятоллы Сейеда Мухаммада Бакира аль-Хакима подчеркнул верность пути «Мученика Михраба». Он назвал это событие ежегодной возможностью для пересмотра позиций и корректировки пути построения национального государства в Ираке.

Хаким заявил: «Ирак стоит на пороге формирования национального правительства, основанного на результатах выборов и законе». Он подчеркнул, что уважение к результатам выборов и ускорение формирования правительства являются национальной необходимостью.

Охарактеризовав экономику как «настоящую битву за суверенитет», он добавил: «Промышленность, сельское хозяйство и цифровизация являются столпами национальной безопасности». Что касается региональных событий, Хаким отметил: «Ирак не будет ни полем боя для других, ни почтовым ящиком для чужих посланий. Судьба региона — это либо единство, либо разобщенность, и в случае второго варианта раскаяние будет бесполезным».