Угрожающее послание «Ханзалы» сионистским чиновникам: определены новые цели

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Russia Al-Youm, израильский сайт Walla передал, что известная хакерская группа «Ханзала» опубликовала сообщение под заголовком «День расплаты ждет детоубийц».

В этом послании, адресованном жителям оккупированных территорий, говорится: «Необходимо понять, что единственный путь к достижению прочного и справедливого мира — это проведение свободных выборов с участием всех жителей Святой земли: мусульман, иудеев и христиан, без участия радикальных групп и детоубийц. С приближением Хануки мы хотим знать, получение информации о ком из сионистских чиновников вас интересует».

Группа «Ханзала» упомянула имена Итамара Бен-Гвира (министра национальной безопасности), Бени Ганца (бывшего министра), Тали Готлиб (депутата Кнессета) и Йоава Галланта (бывшего министра обороны). Это сообщение появилось всего через несколько часов после того, как бывший премьер-министр Нафтали Беннет прервал молчание по поводу взлома своего телефона.