Значительная часть резолюции Совета Безопасности по Газе противоречит правам палестинского народа

Как сообщает информационное агентство «Ахль аль-Бейт (мир им) – Абна», Министерство иностранных дел, опубликовав заявление по резолюции Совета Безопасности ООН, подчеркнуло: «Составители этой резолюции сознательно проигнорировали центральное место и роль Организации Объединенных Наций и даже предыдущие резолюции этой же организации по вопросу Палестины».

Текст заявления Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран относительно резолюции Совета Безопасности по Газе выглядит следующим образом:

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, поддерживая любые региональные или международные усилия, направленные на прекращение геноцида и преступлений сионистского режима против народа Палестины и Газы, эффективную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и полный вывод сионистских оккупантов, выражает свою серьезную обеспокоенность по поводу положений резолюции № 2803 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Значительная часть положений этой резолюции противоречит законным правам палестинского народа и, устанавливая своего рода систему опеки над сектором Газа, лишает палестинский народ его основных прав, особенно права на самоопределение и создание независимого палестинского государства со столицей в Кудсе Шарифе (Священном Иерусалиме).

Составители этой резолюции сознательно проигнорировали центральное место и роль Организации Объединенных Наций и даже предыдущие резолюции этой же организации по вопросу Палестины.

Исламская Республика Иран считает любую легитимизацию оккупации сектора Газа агрессивным сионистским режимом, раздел Газы и ее отделение от единой палестинской географии противоречащими чаяниям палестинского народа и предупреждает о его опасных последствиях.

Международные силы должны действовать полностью под надзором Организации Объединенных Наций, и их обязанность должна заключаться в контроле за осуществлением прекращения огня, а также за доставкой и распределением международной гуманитарной помощи.

Исламская Республика Иран подчеркивает ответственность международного сообщества, особенно гарантов соглашения о прекращении огня, за то, чтобы заставить сионистский режим апартеида и оккупации прекратить оккупацию Палестины и полностью выйти из сектора Газа, и считает, что никакое решение не может и не должно подрывать это.

Исламская Республика Иран подчеркивает законность сопротивления оккупации, апартеиду и колониализму в соответствии с международным правом и считает сопротивление законным ответом палестинского народа на продолжающуюся оккупацию палестинской земли и продолжающуюся агрессию сионистского режима.

Она подчеркивает, что любое обсуждение судьбы палестинского народа, включая способ управления палестинскими территориями, должно происходить в рамках национального согласия и консенсуса палестинцев, а навязывание любого решения внешними сторонами в этом отношении является неприемлемым.

В нынешней ситуации, когда палестинский народ в Газе и на Западном берегу подвергается геноциду, навязанному голоду и колониальному уничтожению, приоритетом является предоставление гуманитарной помощи, оказание помощи и полное открытие контрольно-пропускных пунктов.

Немедленное ожидание от международного сообщества состоит в том, чтобы, оказывая эффективное давление на сионистский режим, оно предотвратило продолжение преступлений и оккупации сионистского режима, а также вопиющие нарушения прав палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу, и поддержало реализацию основных прав палестинского народа.