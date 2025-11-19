Значительная часть резолюции Совета Безопасности по Газе противоречит правам палестинского народа

Как сообщает информационное агентство «Ахль аль-Бейт (мир им) – Абна», Министерство иностранных дел, опубликовав заявление по резолюции Совета Безопасности ООН, подчеркнуло: «Составители этой резолюции сознательно проигнорировали центральное место и роль Организации Объединенных Наций и даже предыдущие резолюции этой же организации по вопросу Палестины».
Текст заявления Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран относительно резолюции Совета Безопасности по Газе выглядит следующим образом:
-
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, поддерживая любые региональные или международные усилия, направленные на прекращение геноцида и преступлений сионистского режима против народа Палестины и Газы, эффективную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и полный вывод сионистских оккупантов, выражает свою серьезную обеспокоенность по поводу положений резолюции № 2803 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
-
Значительная часть положений этой резолюции противоречит законным правам палестинского народа и, устанавливая своего рода систему опеки над сектором Газа, лишает палестинский народ его основных прав, особенно права на самоопределение и создание независимого палестинского государства со столицей в Кудсе Шарифе (Священном Иерусалиме).
-
Составители этой резолюции сознательно проигнорировали центральное место и роль Организации Объединенных Наций и даже предыдущие резолюции этой же организации по вопросу Палестины.
-
Исламская Республика Иран считает любую легитимизацию оккупации сектора Газа агрессивным сионистским режимом, раздел Газы и ее отделение от единой палестинской географии противоречащими чаяниям палестинского народа и предупреждает о его опасных последствиях.
-
Международные силы должны действовать полностью под надзором Организации Объединенных Наций, и их обязанность должна заключаться в контроле за осуществлением прекращения огня, а также за доставкой и распределением международной гуманитарной помощи.
-
Исламская Республика Иран подчеркивает ответственность международного сообщества, особенно гарантов соглашения о прекращении огня, за то, чтобы заставить сионистский режим апартеида и оккупации прекратить оккупацию Палестины и полностью выйти из сектора Газа, и считает, что никакое решение не может и не должно подрывать это.
-
Исламская Республика Иран подчеркивает законность сопротивления оккупации, апартеиду и колониализму в соответствии с международным правом и считает сопротивление законным ответом палестинского народа на продолжающуюся оккупацию палестинской земли и продолжающуюся агрессию сионистского режима.
-
Она подчеркивает, что любое обсуждение судьбы палестинского народа, включая способ управления палестинскими территориями, должно происходить в рамках национального согласия и консенсуса палестинцев, а навязывание любого решения внешними сторонами в этом отношении является неприемлемым.
-
В нынешней ситуации, когда палестинский народ в Газе и на Западном берегу подвергается геноциду, навязанному голоду и колониальному уничтожению, приоритетом является предоставление гуманитарной помощи, оказание помощи и полное открытие контрольно-пропускных пунктов.
-
Немедленное ожидание от международного сообщества состоит в том, чтобы, оказывая эффективное давление на сионистский режим, оно предотвратило продолжение преступлений и оккупации сионистского режима, а также вопиющие нарушения прав палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу, и поддержало реализацию основных прав палестинского народа.
-
Кроме того, ввиду очевидного бездействия и неспособности Совета Безопасности ООН остановить геноцид палестинцев за последние два года, он напоминает об ответственности этого Совета и его государств-членов за привлечение к ответственности военных преступников и организаторов геноцида.
