Соболезнования Багайи семьям индийских жертв в Саудовской Аравии

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (Абна), Исмаил Багай, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, в ответ на смертельное ДТП с автобусом, перевозившим индийских паломников Умры в Саудовской Аравии, выразил соболезнования семьям погибших и назвал это происшествие трагичным и болезненным.

Он добавил: «Инцидент произошел на дороге, ведущей в город Медина, и привел к гибели ряда индийских паломников из города Хайдарабад». Багай, выражая соболезнования семьям жертв, передал сочувствие правительства и народа Ирана индийскому обществу и подчеркнул необходимость международного сотрудничества в области безопасности транспортировки паломников.

Далее Багай сказал: «Министерство иностранных дел Ирана попросило у Великого Аллаха милости и прощения для погибших и полного исцеления для пострадавших в этом происшествии». Пресс-секретарь дипломатического ведомства также, пожелав мира и спокойствия выжившим, подчеркнул, что такие события еще больше выявляют необходимость синергии между правительствами для обеспечения безопасности паломников.

Это сообщение с соболезнованиями было опубликовано в то время, когда первые сообщения с места происшествия указывают на то, что автобус, перевозивший паломников Умры, попал в аварию во время движения по паломническому маршруту недалеко от города Медина. Региональные источники сообщили, что саудовские спасатели и медицинские работники Медины немедленно прибыли на место и провели операцию по транспортировке раненых в больницу.