Глава Организации по атомной энергии Ирана: США и европейская тройка нацелилась на международное право

В воскресенье, в кулуарах международной конференции «Международное право в условиях агрессии, нарушений и обороны» в Тегеране, Мохаммад Эслами упомянул об усилиях европейской тройки по продвижению новой антииранской резолюции на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ и назвал такие шаги продолжением той же политики политического и одностороннего давления со стороны Запада.

Эслами заявил, что, к сожалению, Соединенные Штаты и три европейские страны продолжают повторять нереалистичные и провокационные заявления против Исламской Республики Иран и намерены вновь выдвинуть их в форме политической резолюции.

Глава Организации по атомной энергии Ирана также отметил, что нападение США и сионистского режима на ядерные объекты Ирана является беспрецедентным в истории, так как впервые объект, находившийся под полным и постоянным контролем Международного агентства по атомной энергии, подвергся нападению. Он также заявил, что нежелание МАГАТЭ, Совета управляющих и Совета Безопасности ООН осудить данное нападение является явным ударом по международному праву и авторитету международных институтов.

Критикуя двойные стандарты в международной системе, глава Организации по атомной энергии Ирана заявил, что некоторые страны, злоупотребляя своим положением в Агентстве, расширяют в нем «закон джунглей», в то время как обязанность Агентства заключается в том, чтобы содействовать доступу стран к мирным ядерным технологиям и поддерживать их, а не подчиняться политическому давлению.

Что касается сценария, связанного с принятием новой резолюции, Эслами также пояснил, что такие меры являются скорее психологической операцией и повторением тех же необоснованных обвинений, несмотря на то, что Иран выполнил все свои обязательства по СВПД и не нарушил никаких правил.

По словам Эслами, на фоне окончания срока действия резолюции № 2231 Иран будет принимать только инспекции по гарантиям и ожидает от Агентства четкой позиции в отношении нападений на объекты, находящиеся под его контролем.

Глава Организации по атомной энергии Ирана подчеркнул, что Исламская Республика Иран продолжит свой законный путь и сотрудничество с Агентством, но не отступит от своих неотъемлемых прав.