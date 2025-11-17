хотя Исламская Республика Иран всегда подчеркивала свою приверженность диалогу и конструктивному взаимодействию с международным сообществом, позиция заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гариб-Абади в очередной раз подчеркнула легитимность действий Ирана в отношении несправедливой и односторонней политики Запада.

В кулуарах встречи ««Международное право в условиях агрессии, вторжения и обороны», состоявшейся в Центре политических и международных исследований МИД Ирана, Гариб-Абади подчеркнул, что «переговоры являются двусторонними, а не навязыванием требований», и что Иран никогда не покидал стол переговоров и всегда был готов к равноправному и уважительному диалогу.

Заместитель министра иностранных дел Ирана добавил: «В отличие от этого, западные страны не только не подготовлены к реальным переговорам, но и пытаются оказывать давление на Иран, используя такие инструменты, как незаконная активация системы Snapback и попытки принятия политических резолюций в Совете управляющих, в то время как большинство международного сообщества, включая 121 государство-член Движения неприсоединения и двух постоянных членов Совета Безопасности, а именно Китай и Россию, не поддержали эти меры, что является явным признаком провала навязанной Западом дипломатии».

Гариб-Абади также указал на внутренние усилия по сдерживанию негативных последствий Snapback и подчеркнул, что Иран продолжает сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии, несмотря на нападения на его мирные ядерные объекты, однако безразличие Запада к этому сотрудничеству и сосредоточенность на политическом давлении указывают на скрытые цели Запада.

Заместитель министра иностранных дел Ирана в заключение заявил: «Исламская Республика Иран, проявляя осмотрительность и благоразумие, сохраняя при этом свои принципы, готова к реальному диалогу, если противоборствующие стороны изменят свой подход».