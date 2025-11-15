Иравани: Тегеран никогда не подчинится угрозам или принуждению

Как сообщает информационное агентство «Абна», Амир Саид Иравани, Посол и Постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, подчеркнул: Иран никогда не подчинится угрозам или принуждению. Наш ответ будет только на уважение, верховенство закона и равенство, а военная агрессия и экономический терроризм никогда не вынудят Иран отказаться от своих законных прав.

Выступая в пятницу по местному времени на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, он выразил признательность Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии за представление недавнего доклада и заявил: «Однако такие доклады должны всегда оставаться профессиональными, основанными на фактах и свободными от любого политического влияния; поскольку доверие к Агентству полностью зависит от их беспристрастности».

Полный текст выступления Посла и Постоянного представителя Исламской Республики Иран при ООН выглядит следующим образом:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Господин Председатель,

Я благодарю Генерального директора за представление доклада. Однако такие доклады должны всегда оставаться профессиональными, основанными на фактах и свободными от любого политического влияния; поскольку доверие к Агентству полностью зависит от их беспристрастности.

Ядерная энергия является незаменимой и необходимой для развития и энергетической безопасности, особенно в развивающихся странах. Передача ядерных знаний и технологий, гарантированная статьей IV Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Уставом Международного агентства по атомной энергии, является неотъемлемым и неотчуждаемым правом, а не привилегией. Система гарантий должна способствовать, а не препятствовать мирному использованию ядерной энергии. Любая попытка злоупотребления озабоченностями по поводу нераспространения с целью лишения развивающихся стран их законных прав является серьезным нарушением текста и духа ДНЯО.

Вызывает глубокую тревогу, что в то время как некоторые страны систематически ограничивают доступ развивающихся стран к мирным ядерным технологиям, они одновременно предоставляют оружие и военную помощь сионистскому режиму, который не является членом ДНЯО и обладает скрытым арсеналом оружия массового уничтожения. Такие двойные стандарты, наряду с незаконными односторонними принудительными мерами, серьезно подрывают авторитет режима нераспространения и миссию технического сотрудничества Агентства.

Господин Председатель,

В июне 2025 года мир стал свидетелем глубоко преступного и агрессивного акта. Сионистский режим, всего через несколько часов после принятия политически мотивированной резолюции Советом управляющих, начал широкомасштабные и интенсивные атаки на ядерные объекты Ирана, находящиеся под полномасштабными гарантиями Агентства. Эти преступные атаки были направлены против иранских ученых и их семей, в результате чего тысячи людей были убиты или ранены, а также нанесен огромный материальный ущерб.

Соединенные Штаты, постоянный член Совета Безопасности и депозитарий Договора о нераспространении, присоединившись к этой агрессии 22 июня, напрямую нанесли удар по объектам, находящимся под контролем Агентства. Эти действия представляли собой явное нарушение международного права, Устава ООН, Устава Агентства и резолюции 487 (1981) Совета Безопасности, которая прямо запрещает любые нападения на ядерные объекты под гарантиями. Это нападение было не просто нападением на государство-член; это было посягательство на авторитет Организации Объединенных Наций, доверие к Агентству и целостность системы гарантий.

Несмотря на то, что соответствующие резолюции Генеральной конференции прямо заявляют, что любая вооруженная атака или угроза такой атакой против ядерных объектов, используемых в мирных целях, представляет собой нарушение принципов Устава ООН, международного права и Устава Агентства, и несмотря на то, что Генеральный директор неоднократно подчеркивал, что ядерные объекты ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться нападению из-за серьезных рисков для людей, окружающей среды, ядерной безопасности и сохранности, а также регионального и международного мира и безопасности, с величайшим сожалением необходимо отметить, что незаконные нападения на мирные ядерные объекты Ирана не были осуждены ни Агентством, ни Советом Безопасности, и даже лично Генеральным директором. К сожалению, и Председатель Генеральной Ассамблеи, и Генеральный директор МАГАТЭ в своих заявлениях в рамках повестки дня этого заседания вновь воздержались от осуждения этих незаконных атак.

Господин Председатель,

Исламская Республика Иран является ответственным и приверженным членом ДНЯО с 1970 года. Тем не менее, три европейские страны и Соединенные Штаты, повторяя сфабрикованные заявления сионистского режима, продолжают искажать и неверно представлять мирную ядерную деятельность Ирана; в то время как сам этот режим, являясь единственным обладателем ядерного оружия в регионе и главным препятствием на пути создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия, продолжает свои действия в условиях полной безнаказанности. Иран, несмотря на диверсии, убийства, незаконные санкции, а теперь и прямые атаки на свои ядерные объекты под гарантиями, никогда не нарушал СВПД, ДНЯО или свои обязательства по гарантиям и всегда оставался приверженным дипломатии.

Недавние доклады Генерального директора также подтверждают, что приостановка инспекций является прямым следствием этих вооруженных атак. Ответственность за эту ситуацию полностью лежит на агрессорах, а не на жертве [этой агрессии]. Никакие из существующих положений о гарантиях не охватывают, как поддерживать взаимодействие в условиях вооруженной агрессии и постоянных угроз. Поэтому необходимо создать новые рамки для обеспечения безопасности персонала и ядерных объектов в таких чрезвычайных обстоятельствах.

Иран и Агентство 9 сентября 2025 года в Каире подписали Меморандум о взаимопонимании в конструктивной атмосфере, направленный на решение этих проблем. К сожалению, это позитивное развитие было немедленно подорвано враждебными действиями Соединенных Штатов и трех европейских стран, которые продолжают блокировать любую дипломатическую инициативу, включая сбалансированное предложение Китая и России в Совете Безопасности.

Действия трех европейских стран по активации так называемого «механизма запуска» являются незаконным, безрассудным шагом, направленным на уничтожение последнего дипломатического моста, и, следовательно, не имеют силы. Те, кто сам нарушил СВПД и резолюцию 2231, не имеют юридического права ссылаться на его положения. Резолюция 2231 окончательно истекла 18 октября 2025 года, и все связанные с ней ограничения прекратили свое действие. Любая попытка их возрождения или повторного исполнения является незаконным злоупотреблением процедурами и должна быть решительно отклонена этой Ассамблеей и Генеральным секретарем.

Господин Председатель,

Иран никогда не подчинится угрозам или принуждению. Наш ответ будет только на уважение, верховенство закона и равенство. Военная агрессия и экономический терроризм никогда не вынудят Иран отказаться от своих законных прав.