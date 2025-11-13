По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Шехаб», газета «Маркер» сообщила, что количество сионистов, бежавших с оккупированных территорий, увеличилось на 50% за последние два года; при этом число сионистов, вернувшихся в этот регион, очень низкое.

Далее в отчете говорится, что число сионистов, бежавших с оккупированных территорий, к сентябрю 2025 года достигнет 56 тысяч человек, что указывает на усиление явления обратной миграции из этого региона.

В отчете подчеркивается, что большинство мигрантов составляют образованные сионисты, а большинство тех, кто въезжает на оккупированные территории, — это пострадавшие от войны украинцы.

В этом отчете главными причинами усиления обратной миграции названы война в Газе и ее глубокие последствия для оккупированных территорий.