Калибаф: США должны принять последствия агрессии против Ирана

По сообщению корреспондента АБНА, Мохаммад-Багер Калибаф в своей предписывающей речи на сегодняшнем открытом заседании Исламского консультативного собрания (воскресенье, 18 Абан), сказал: «После признания президентом Соединенных Штатов Америки своей прямой ответственности за агрессию сионистского режима против Ирана, что является явным нарушением международного права, Устава Организации Объединенных Наций и национального суверенитета нашей страны, я, от имени дорогого и благородного народа Ирана, самым решительным образом осуждаю этот гнусный акт и заявляю, что правительство Соединенных Штатов, в соответствии с международным правом, должно принять юридические, политические и военные последствия этой явной агрессии, которая привела к гибели большого числа наших граждан».

Калибаф подчеркнул: «Иранский народ с единством и властью противостоит любой угрозе и привлечет агрессоров к ответственности за их агрессивные действия».

Он продолжил: «Я также считаю необходимым представить отчет о моей недавней поездке в братскую и соседнюю страну Пакистан для информирования нации и представителей. Эта поездка была предпринята по требованию лидера революции к парламенту и в рамках парламентской дипломатии по приглашению спикера Национальной ассамблеи Пакистана».

Председатель парламента добавил: «Одной из целей этой поездки было передать послание благодарности от народа и лидера революции за поддержку парламента и должностных лиц, особенно народа Пакистана, а другая цель была определена как укрепление экономических, культурных и безопасностных связей между двумя странами».

Калибаф заявил: «Пакистан имеет высокое стратегическое значение для Ирана в различных экономических, культурных и безопасностных сферах, поскольку торговые потребности двух стран взаимодополняемы, их культурные сходства имеют очень глубокий характер, существуют важные возможности для сотрудничества в области безопасности и обороны, а географическое положение этой страны может стать мостом, соединяющим Иран с Восточной Азией и за ее пределами».

Он отметил: «В ходе этой трехдневной поездки, для достижения упомянутых целей, иранская парламентская делегация встретилась с высокопоставленными чиновниками Пакистана, а именно со спикером Национальной ассамблеи, исполняющим обязанности президента и председателем Сената, премьер-министром и командующим армией этой страны, а также были проведены две дружественные встречи с иранскими и пакистанскими экономическими активистами, а также политической и культурной элитой».