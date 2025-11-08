Если мы не будем противостоять сионистам, они навяжут нам мир или войну

По сообщению корреспондента Abna, Мохаммад-Багер Галибаф, председатель Исламского консультативного собрания Ирана, на встрече с экономическими активистами из Пакистана и Ирана сказал: Во время 12-дневной войны Ирана с сионистским режимом народ Пакистана с духом правоты, стремлением к справедливости, глубоким и точным пониманием и своевременной оценкой вышел на поле и поддержал и защитил народ, правительство и вооруженные силы Ирана, и сделал это на всех политических аренах на региональном и международном уровнях, а также в общественном мнении.

Он добавил: Эта разумная поддержка и мудрость пакистанского народа навсегда останутся в сознании, душе и духе иранского народа, поэтому я считаю своим долгом поблагодарить их, и в те же дни я решил совершить свою первую зарубежную поездку после той 12-дневной битвы в Пакистан, чтобы лично выразить эту благодарность, за что я благодарен Богу.

Председатель Исламского консультативного собрания подчеркнул: Сионистский режим на протяжении почти 80 лет, с 1948 года, когда он был создан на оккупированных территориях по резолюции Совета Безопасности и сформировалась эта злокачественная опухоль, постоянно оказывал давление на исламскую умму, особенно на палестинский народ, и совершал убийства и преступления, кульминацию которых мы наблюдали в Газе.

Сегодня палестинская проблема — это не только исламский, но и гуманитарный и глобальный вопрос

Галибаф, приветствуя народ Газы, заявил: Палестинский народ мужественно сопротивлялся в последние два года, приносил жертвы, но не сдавался. Сегодня палестинская проблема — это не только исламский, но и гуманитарный и глобальный вопрос, который поддерживается даже в американских университетах. Он добавил: Сионистский режим по-прежнему стремится к территориальному расширению, и его конечная цель — устранить любое независимое и сильное исламское правительство в регионе, поскольку он считает такое правительство угрозой своему существованию.

Председатель Исламского консультативного собрания заявил: Если мы не будем противостоять сионистскому режиму, он либо навяжет навязанный мир, подобный Плану Авраама, либо войну. У них нет иной логики, кроме силы и мощи, поэтому мы должны противостоять им и дать сокрушительный ответ.

Он продолжил: Во время агрессии, которую начал сионистский режим и в которую непосредственно вмешалась Америка, Исламский Иран впервые от имени исламской уммы противостоял этому режиму и дал сокрушительный ответ. Впервые в истории этого незаконного режима Тель-Авив и его военные центры были атакованы с высокой точностью и объемом. Последствия этого ответа проявились на шестой и седьмой дни войны, и они добивались прекращения огня. В связи с этим, заместитель вице-президента США попросил о встрече с министром иностранных дел Ирана для установления прекращения огня.

Вы начали войну, и ее конец за нами

Глава законодательной власти сказал: Ответ Ирана был ясен: Вы начали войну, и ее конец за нами. Война закончится, когда мы нанесем последний удар. Он добавил: Когда Америка вопреки международному праву атаковала Иран и сбросила 14 бомб на ядерные объекты, менее чем через 24 часа 14 тяжелых иранских ракет упали на штаб-квартиру Центрального командования США (CENTCOM), и даже их центральный радар был поражен.

Галибаф заявил: Единство исламской уммы и сплоченность мусульманских правительств — это религиозный и божественный долг. Исламская умма должна поднять цену за нормализацию отношений с сионистским режимом для тех стран, которые к этому стремятся.

Он добавил: Иран, несмотря на все санкции и давление, достиг значительных успехов в научной сфере, особенно в ядерной промышленности. Эти достижения являются результатом способностей и интеллекта иранской молодежи.

Председатель Исламского консультативного собрания подчеркнул: Иран никогда не будет стремиться к ядерному оружию, но будет использовать знания и технологии в этой области для медицины и здравоохранения. Иран находится на переднем крае технологий в области нано- и бионаук, и развитие этих областей требует постоянных усилий и научного сотрудничества, в том числе с Пакистаном.