Принятие Хартии Кира является символом продолжения присутствия Ирана в сознании человеческой цивилизации

8 ноября 2025 - 08:54
News ID: 1747750
Source: ABNA
Президент подчеркнул: Принятие Хартии Кира в ЮНЕСКО является признаком продолжения присутствия Ирана в сознании человеческой цивилизации. Иран является источником культуры диалога, толерантности, справедливости и сосуществования.

По сообщению информационного агентства Abna, президент нашей страны, Масуд Пезешкиан, написал в социальной сети X: «Принятие Хартии Кира в ЮНЕСКО является признаком продолжения присутствия Ирана в сознании человеческой цивилизации. Иран является источником культуры диалога, толерантности, справедливости и сосуществования. Исламский Иран сегодня также может вдохновлять на мир и солидарность в регионе и мире».

