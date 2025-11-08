По сообщению информационного агентства Abna, президент нашей страны, Масуд Пезешкиан, написал в социальной сети X: «Принятие Хартии Кира в ЮНЕСКО является признаком продолжения присутствия Ирана в сознании человеческой цивилизации. Иран является источником культуры диалога, толерантности, справедливости и сосуществования. Исламский Иран сегодня также может вдохновлять на мир и солидарность в регионе и мире».
Принятие Хартии Кира является символом продолжения присутствия Ирана в сознании человеческой цивилизации
8 ноября 2025 - 08:54
