По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Спутник», Россия заявила, что украинские силы, в частности 71-я бригада и 225-й штурмовой полк, понесли крупные потери в живой силе и технике в результате последовательных атак на Сумском направлении.

Согласно этому отчету, Служба безопасности России (ФСБ) подчеркнула, что личный состав указанных бригады и штурмового полка был уничтожен практически полностью в ходе этих смертельных атак.

Ранее силы 225-го полка были развернуты для проведения контратаки против российских сил. В ходе этих атак 80% личного состава полка погибло, а оставшиеся военнослужащие покинули свои позиции.

Российские войска создали зону безопасности в Сумах; это действие было предпринято, по словам президента России, после атаки Украины на Курскую область.