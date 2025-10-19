В Венгрии заявили о намерении сделать всё для успеха встречи Путина и Трампа

Венгрия приложит все усилия для успешной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом 19 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия сделает всё, что в ее силах, чтобы саммит прошел успешно, и всё, что в ее силах, для содействия миру», — отметил глава МИДа в эфире радиостанции Kossuth.

Он отметил, что дата и организационные детали предстоящих российско-американских переговоров в венгерской столице станут известны после консультаций министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые состоятся в ближайшие дни.

Сийярто добавил, что пока Евросоюз (ЕС) вооружает и финансирует Украину за счет денег европейских народов, Венгрия организует мирный саммит.

Трамп 16 октября анонсировал встречу с Путиным в Венгрии и назвал прошедший телефонный разговор с президентом России продуктивным. Позже он отметил, что надеется провести саммит в течение двух недель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 октября отметил, что Будапешт станет местом будущей встречи Путина и Трампа, поскольку страна Венгрия единственная в Европе следует пути мира. Он отметил, что Венгрия никогда не прекращала каналов для переговоров, независимо от политической ситуации.