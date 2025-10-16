Russia Today: Самолет министра войны США объявил чрезвычайное положение

Как сообщает информационное агентство Abna, агентство «Russia Today» только что сообщило в своем Telegram-канале об объявлении чрезвычайного положения на самолете, перевозящем министра войны США.

Согласно этому СМИ, самолет Boeing «C-32» установил свой транспондер на режим чрезвычайного положения с номером 7700 и вскоре после вылета из Брюсселя изменил курс в направлении Англии.

Самолет снизил высоту до 10 000 футов, что указывает на падение давления в салоне.

На данный момент дополнительные новости и информация по этому поводу не публиковались.