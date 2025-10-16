  1. Home
16 октября 2025 - 08:55
News ID: 1739100
Source: ABNA
Russia Today: Самолет министра войны США объявил чрезвычайное положение

Агентство новостей «Russia Today» сообщило, что самолет, на борту которого находился министр войны США, объявил чрезвычайное положение.

Как сообщает информационное агентство Abna, агентство «Russia Today» только что сообщило в своем Telegram-канале об объявлении чрезвычайного положения на самолете, перевозящем министра войны США.

Согласно этому СМИ, самолет Boeing «C-32» установил свой транспондер на режим чрезвычайного положения с номером 7700 и вскоре после вылета из Брюсселя изменил курс в направлении Англии.

Самолет снизил высоту до 10 000 футов, что указывает на падение давления в салоне.

На данный момент дополнительные новости и информация по этому поводу не публиковались.

