Первый меморандум о взаимопонимании подписали между зоопарками России и Ирака

Со стороны Ирака документ подписал директор зоопарка Эрбиля Адель Салман Муса, находящийся в Москве. По словам Акуловой, такая встреча должна заложить перспективы для международного сотрудничества.

«Мы радушно приняли делегацию зоопарка Erbil Zoo (Ирак) во главе с его директором господином Аделем Салманом Мусой и директором партнерского Русского дома в Ираке господином Аль-Баргхаш Алаком Али Мохаммедом», — сообщила директор Московского оопарка в своем Telegram-канале.

Документ предусматривает, что Россия и Ирак будут совместно работать в ключевых направлениях: сохранение редких и исчезающих видов, обмен научным и практическим опытом, также стороны планируют проводить совместные образовательные программы, выставки, развивать профессиональные навыки сотрудников.