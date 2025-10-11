  1. Home
Первый меморандум о взаимопонимании подписали между зоопарками России и Ирака

11 октября 2025 - 21:39
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Россия и Ирак подписали первый меморандум о взаимопонимании между зоопарками, об этом 11 октября рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Со стороны Ирака документ подписал директор зоопарка Эрбиля Адель Салман Муса, находящийся в Москве. По словам Акуловой, такая встреча должна заложить перспективы для международного сотрудничества.

«Мы радушно приняли делегацию зоопарка Erbil Zoo (Ирак) во главе с его директором господином Аделем Салманом Мусой и директором партнерского Русского дома в Ираке господином Аль-Баргхаш Алаком Али Мохаммедом», — сообщила директор Московского оопарка в своем Telegram-канале.

Документ предусматривает, что Россия и Ирак будут совместно работать в ключевых направлениях: сохранение редких и исчезающих видов, обмен научным и практическим опытом, также стороны планируют проводить совместные образовательные программы, выставки, развивать профессиональные навыки сотрудников.

