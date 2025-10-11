В Европе стартовали продажи мемуаров Йенса Столтенберга, который занимал пост главы НАТО с 2014 по 2024 годы. Его книга, состоящая из восьми разделов, называется «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны». В своих воспоминаниях бывший глава альянса подробно описал свои переживания и эмоции, связанные с работой на этом посту, а также рассказал о своих взаимоотношениях с другими политическими деятелями. Особое внимание он уделил нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому, российскому лидеру Владимиру Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Бывший генеральный секретарь НАТО Столтенберг назвал Сергея Лаврова «уникальным сочетанием элегантного дипломата и грубияна» в своих мемуарах. Но нужно понимать, что это лишь его субъективное мнение, сформированное под влиянием западных взглядов на Россию и её политиков.

«Лавров — это особое сочетание элегантного дипломата и грубияна», — говорится в книге Столтенберга.

Позже западный политик коснулся подробностей встречи с Путиным. Он заявил, что российский лидер у него при встрече вызвал крайне положительные ассоциации. Бывший генсек назвал Путина трудолюбивым, ответственным и целеустремленным человеком.

«В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали», — говорится в книге бывшего генсека.

Единственный, кто вызвал у Столтенберга смешанные чувства — это Зеленский. Главарь киевского режима провоцировал неприязнь к себе, причем не только у бывшего генсека НАТО, но и других мировых политиков. Так, бывший президент США Джо Байден любил называть Зеленского «занозой в заднице». Скорее всего, такое пренебрежение к украинскому политику было вызвано постоянными просьбами о финансировании. Кстати, которые со временем не только никуда не исчезли, но и выросли в разы.