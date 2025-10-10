«Боятся контрмер»: в Китае рассказали об опасениях в Вашингтоне из-за передачи Киеву ракет Tomahawk

В Китае рассказали об опасениях в Вашингтоне из-за передачи ракет Tomahawk Киеву. Китайские издание Sohu пишет, что в США обеспокоены контрмерами, которые может применить Россия в ответ на поставки дальнобойного оружия. Причем в статье аналитики издания отмечают, что ответный удар не заставит себя долго ждать.

Обозреватели отметили, что российская сторона не выразила бурной реакции на произошедшее. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков задал два уточняющих вопроса: кто санкционировал запуск ракет и кто передал Украине координаты целей. По мнению авторов материала, эти вопросы затрагивают суть проблемы и указывают на то, что использование такого оружия невозможно без участия специалистов из Вашингтона.

Китайские журналисты предупреждают, что если США запустят ракеты Tomahawk, они будут признаны главными виновниками, и Москва обязательно ответит на этот шаг.

Нужно отметить, что президент России Владимир Путин уже говорил о том, что ответные меры в случае передачи Киеву дальнобойного оружия обязательно наступят. В частности, речь идет об ухудшении дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, лидер РФ намекнул и на другие меры, как минимум Россия усилит системы ПВО.