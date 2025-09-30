Соболезнование Верховного лидера (Ирана) аятолле Систани в связи с кончиной его супруги

По сообщению информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», после кончины супруги Его Высокопреосвященства аятоллы Сейеда Али Систани Верховный лидер, Его Высокопреосвященство аятолла Али Хаменеи, выразил соболезнования этому высокопоставленному Марджа’а в послании.

Текст послания Верховного лидера Исламской революции гласит:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Его Высокопреосвященство аятолла Сейед Али Систани (Да продлится его благодать)

Выражаю Вам соболезнования в связи с кончиной Вашей досточтимой супруги и прошу для нее милости и прощения Всевышнего.

Сейед Али Хаменеи | 7 Мехр 1404