Ущерб Ирака в 25 миллиардов долларов из-за прекращения экспорта из Иракского Курдистана

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Al-Nashra, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью Bloomberg уточнил, что его страна понесла убытки в размере от 22 до 25 миллиардов долларов из-за прекращения экспорта нефти из Иракского Курдистана.

Ссылаясь на возможность возобновления экспорта нефти из Иракского Курдистана, Министерство иностранных дел Ирака заявило, что оно все еще ждет ответа от Федерального министерства нефти, но Иракская компания по маркетингу нефти (SOMO) подчеркнула, что соглашение находится на завершающей стадии.

Прешва Хаврами, пресс-секретарь правительства Курдистана, пояснил, что экспорт может начаться в течение 48 часов после завершения полного соглашения.

В связи с этим иракские власти призвали правительство Курдистана и представителей иностранных нефтяных компаний провести новую встречу для обсуждения деталей возобновления экспорта и обеспечения выплаты финансовых долгов.

Ожидается, что возобновление транспортировки по трубопроводу между Курдистаном и Турцией приведет к первоначальной транспортировке около 230 000 баррелей в день на мировые рынки, в то время как существуют опасения по поводу избытка предложения нефти на фоне увеличения добычи альянса ОПЕК+.

Иракский Курдистан производил и транспортировал около 500 000 баррелей в день до прекращения экспорта в марте 2023 года, но после вынесения арбитражного решения, обязывающего Анкару выплатить Багдаду 1,5 миллиарда долларов, Турция прекратила использовать свои трубопроводы для транспортировки иракской нефти. В июле Иракский Курдистан согласился передать свою нефть компании SOMO, чтобы она взяла на себя международные продажи, что стало шагом к урегулированию давнего спора о доходах от нефти.