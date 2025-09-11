Хаким: Молчать перед лицом агрессии Израиля недопустимо

По сообщению информационного агентства Ahl al-Bayt (AS) – ABNA, «Сейед Аммар Хаким» на центральной церемонии празднования дня рождения Пророка Мухаммеда (с.а.с.), которая состоялась в Багдаде в присутствии высокопоставленных иракских чиновников, призвал использовать этот случай для того, чтобы дать обет построить единый и сильный Ирак.

Лидер иракского движения «Хикмат-э-мелли» в своей речи на церемонии, объявив о национальном проекте «Пророческий план Ирака», подчеркнул, что этот проект основан на ценностях справедливости, единства, служения и повышения ценности людей, что приведет к превращению Ирака в всеобъемлющую страну между Востоком и Западом и площадку для региональных и внерегиональных диалогов вместо конфликтов и столкновений.

Подчеркнув необходимость единства слова перед лицом опасностей и вызовов, которые нацелены на всех, независимо от их религии и этнической принадлежности, он призвал превратить празднование дня рождения Пророка Мухаммеда (с.а.с.) в арену единства, обновления и возрождения Ирака и его народа.

В другой части своей речи лидер иракского движения «Хикмат-э-мелли» заявил, что безрассудство сионистского режима в нападении на арабские и исламские страны и совершении ежедневных преступлений против народов Газы, Западного берега, Сирии, Ливана, Йемена, Ирана и Катара — это вопрос, перед которым молчание недопустимо, и добавил, что Ирак и его народ будут стоять рядом с угнетенными и страдающими.

Что касается предстоящих выборов в Ираке, он сказал, что каждая сторона имеет право направлять своих сторонников в сторону, которую она видит в интересах страны, но это не должно происходить за счет единства, целостности и национальной солидарности.

Хаким назвал национальную целостность и сплоченность красной линией и подчеркнул, что никому не должно быть позволено игнорировать эту национальную красную линию по какой-либо причине или с какой-либо мотивацией.

Лидер иракского движения «Хикмат-э-мелли», призывая к широкому, эффективному и осознанному участию в выборах, призвал к укреплению доверия между правительством и гражданами путем борьбы с коррупцией и осуществления реальных реформ, и подчеркнул, что мы должны доказать миру, что иракский народ может иметь достойную конкуренцию и представить позитивный образ своей страны.