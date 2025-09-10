Белый дом: Нападение на Катар не способствует достижению целей США и Израиля

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на CNN, «Кэролайн Ливит», пресс-секретарь Белого дома, заявила: «Односторонняя бомбардировка независимого государства Катар, являющегося близким союзником Америки, не способствует достижению целей ни Израиля, ни Америки».

Она добавила: «Тем не менее, уничтожение ХАМАС является ценной целью».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что армия США во вторник утром уведомила правительство, что Израиль атакует ХАМАС, который, к сожалению, находится в Дохе, столице Катара. «Это было решение, принятое премьер-министром Нетаньяху, а не мной».

Он добавил: «Односторонняя бомбардировка независимого государства Катар, являющегося близким союзником Соединенных Штатов, который очень усердно и мужественно работает с нами для посредничества в мире, не способствует достижению целей ни Израиля, ни Америки».

Президент США сказал: «Я считаю, что этот трагический инцидент может стать возможностью для мира. Я также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за их поддержку и дружбу с нашей страной, и заверил их, что подобное больше не повторится на их территории».

Он добавил: «Я хочу, чтобы все заложники и тела убитых были освобождены, и чтобы эта война закончилась прямо сейчас! Я также поговорил с премьер-министром Нетаньяху после нападения. Премьер-министр сказал мне, что хочет установить мир».

Трамп сказал, что Виткофу было приказано уведомить катарцев о нападении Израиля, и он сделал это, но было уже слишком поздно.

Сионистский режим, который за более чем 700 дней войны не смог достичь ни одной из своих целей в Газе, во вторник, игнорируя международное право и в трусливой операции, нацелился на переговорную группу движения ХАМАС в Катаре, еще раз показав, что мир с этим поддельным режимом — не более чем мираж.