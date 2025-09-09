В Непале вспыхнули протесты из-за запрета соцсетей: зумеры взяли под контроль правительство и сожгли резиденцию президента

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне стремительно растущих протестов, охвативших страну после блокировки 26 популярных соцсетей

Поводом для выхода зумеров на улицы стало решение правительства ограничить доступ к платформам компании Meta* (запрещена в России как экстремистская) – Facebook**, Instagram**, WhatsApp***, а также YouTube, X, Reddit, LinkedIn и другим, объясняя это борьбой с фейками и мошенничеством. Но молодежь, которую в мире уже прозвали «поколением Z», восприняла это как попытку закрутить гайки. Молодые люди назвали свою позицию протестом нового поколения и массово вышли на улицы столицы страны Катманду и других городов.

Ситуация резко обострилась, когда в столкновениях с полицией 22 человека погибли, а сотни получили ранения. После этого толпа ворвалась в резиденцию президента Рама Чандры Пауделя и подожгла здание. То же самое случилось с резиденцией премьера и офисом правящей партии. Протестующие прорвали ограждения у парламента, бросали камни и бутылки в спецназ, сожгли машину скорой помощи, а раненых увозили на мотоциклах прямо из толпы.

Полиция применяла слезоточивый газ, дубинки, водометы и резиновые пули. Очевидцы жаловались, что стрельба велась без разбора. Чтобы взять ситуацию под контроль, в столицу стянули военных, а членов правительства эвакуировали на вертолетах в аэропорт Катманду. Гражданские рейсы туда временно прекратили.

Власти отменили запрет на соцсети спустя сутки, но протесты не стихли. Более того, демонстранты заблокировали дороги горящими покрышками и подожгли здание парламента, дома трех министров, школу и отель Hilton. В Катманду ввели бессрочный комендантский час и запрет на массовые собрания, которые всеми игнорируются.