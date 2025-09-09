Си Цзиньпин: Страны-члены БРИКС должны углублять торговое сотрудничество

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на агентство «Спутник», председатель КНР Си Цзиньпин сегодня, в понедельник, во время внеочередной встречи членов БРИКС заявил: «Некоторые страны постоянно развязывают торговые и тарифные войны, нанося разрушительный удар по мировой экономике».

Председатель КНР добавил по этому поводу: «Страны-члены БРИКС должны использовать свои сильные стороны и углублять торговое сотрудничество».

Си Цзиньпин на виртуальной встрече БРИКС добавил: «БРИКС выдержал испытание международной турбулентностью и будет продолжать устойчивое и долгосрочное развитие. Более тесное сотрудничество стран-членов БРИКС облегчит ответ на внешние вызовы. Страны-члены БРИКС подчеркивают необходимость поддержки прозрачности и защиты международного экономического и торгового порядка. Члены группы БРИКС привержены сопротивлению международной турбулентности и сохранению своего долгосрочного устойчивого процесса развития».

Затем он добавил: «Китай поддерживает позицию Бразилии по украинскому кризису».

Между тем, министр иностранных дел Китая Ван И вчера, в воскресенье, заявил: «Председатель КНР Си Цзиньпин завтра, в понедельник, примет участие в виртуальном саммите БРИКС».

Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе своего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет в понедельник внеочередную виртуальную встречу стран-членов БРИКС для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа.