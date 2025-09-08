Пезешкиян: Географические границы никогда не разделят два братских народа Ирана и

На встрече с Сейедом Амаром Хакимом, лидером Иракского национального движения мудрости в Тегеране, президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиян поздравил с рождением Святого Пророка Ислама и Имама Садыка (мир ему) и началом Недели единства, и подчеркнул необходимость солидарности между исламскими странами и сказал: «Единство и постоянное сотрудничество между исламскими странами во всех областях не только проложат путь к развитию и прогрессу, но и никакая сила не сможет наложить на нас санкции или победить нас».

Как сообщает Pars Today, на этой встрече Пезешкиан назвал необходимость проявлять осторожность и избегать разжигания раскола в исламской нации жизненно важным и неоспоримым вопросом и добавил: «Враги исламской нации стремятся посеять разногласия среди мусульман, поднимая разногласия для достижения своих зловещих целей, поэтому мы должны быть очень бдительны в отношении этих заговоров».

Президент Исламской Республики Иран продолжил, рассматривая реформу и укрепление отношений между всеми исламскими странами, как гарантию роста и развития мусульманского сообщества, и заявил: «Сегодня сионистский режим является инструментом Соединённых Штатов и их союзников в преступлении, заключающемся в раздоре и разграблении ресурсов исламских стран, и общим врагом исламской нации. Если исламская нация будет едина и сплочена, этот узурпаторский режим не будет иметь силы против величия единой нации».

Пезешкиан также расценил сопротивление угнетённого народа Газы и мужественное сопротивление великой иранской нации в недавних событиях, как явный признак силы единства, сострадания и целостности, которую не способна сломить никакая военная сила, включая истребители, бомбы и ракеты.

Президент Исламской Республики Иран также упомянул предстоящие решающие выборы в Ираке и заявил, что сохранение политического единства и целостности, независимо от этнических и религиозных тенденций, является залогом укрепления Ирака и, в конечном счёте, развития исламской нации.

На этой встрече Сейед Аммар Хаким также выразил своё удовлетворение встречей с президентом Исламской Республики Иран и высоко оценил храбрость иранского народа во время недавней 12-дневной войны с сионистским режимом, сказав: «Иранская нация, с её беспрецедентным величием, вызвала восхищение не только исламских стран, но и всех свободных народов мира».

Лидер Иракского национального движения мудрости назвал авторитетное присутствие Лидера Исламской революции, командовавшего полем боя, присутствие высокопоставленных чиновников, включая президента, среди народа, авторитет вооружённых сил и образцовое единство иранского народа важнейшими чертами 12-дневной войны с сионистским режимом, добавив: «Исламская Республика Иран принесла честь и авторитет всему исламскому народу и подняла положение иранского народа среди мусульманских стран»