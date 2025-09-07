Кобяков рассказал о количестве заявок от желающих вступить в ШОС

Есть более 10 заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но принимаются не все, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

"На вступление в организацию (ШОС - ред.) у нас сегодня более 10 заявок, в качестве присоединения наблюдателями или диалоговыми партнерами. Но обратите внимание, принимают не всех", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.