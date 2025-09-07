Пользователи соцсети X: Америка потеряла не только Индию, но и историю

В реакции на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон уступил Индию и Россию Китаю, пользователи социальной сети X заявили, что Америка потеряла всю историю. Президент США Дональд Трамп написал в пятницу в социальных сетях, приложив фотографию лидеров Китая, России и Индии, запечатленных на саммите в Тяньцзине: «Похоже, мы уступили Индию и Россию самому глубокому и мрачному месту — Китаю. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе!»

Как сообщает Pars Today, бывший иранский дипломат Насер Канаани написал в социальной сети «X»: «Трамп написал в твите: „Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая“. Но потери Америки не ограничиваются этим; Америка потеряла историю нечестности, безнравственности, нарушения закона, несоблюдения соглашений, разжигания войны и злодеяний в отношении других стран, и особенно своей безграничной поддержки израильского режима и участия в геноциде палестинцев».

Иранский пользователь под ником Shahram Torabi также прокомментировал поражение сионистского режима в навязанной 12-дневной войне против Ирана и заключил: «Америка недавно проиграла войну, которую она начала против Ирана совместно с Израилем. Это трусливое и вероломное нападение, благодаря которому Китай и Россия научились быть осторожными с американскими уловками и не позволять Америке снова совершать подобные действия. Эта готовность и бдительность растут с каждым днём».

Другой иранский пользователь, Сейед Хасан Мусави, написал: «Трамп одним предложением сказал, что мы уступили Индию и Россию Китаю. Это короткое предложение — серьёзное признание; признание того, что влияние Америки в Азии — это всего лишь мечта».

С другой стороны, иранский активист Юсеф Азизи заметил: «Очень интересно! Трамп жаловался, что бывший президент США Джо Байден подставил Россию под опеку Китая, развязав украинскую войну. Теперь он сам подставил Индию под опеку Китая, развязав войну пошлин, при этом до сих пор не положив конец российско-украинской войне! Неужели американские решения во внешней политике действительно следуют логике?»

Индийский аналитик Тапан Доши также написал: «Трамп расстроен, увидев фотографии Индии рядом с Китаем и Россией в Шанхайской организации сотрудничества — это свидетельствует о формировании альтернативных альянсов».

Другой индийский пользователь, Дев Мишра, написал: «В последние несколько дней Индия действительно продемонстрировала свою стратегическую независимость в истинном смысле этого слова. Она улучшила отношения с Китаем. Она подтвердила свои отношения с Россией и не поддалась давлению Трампа и США».

Другой американский пользователь, Деклан Макманус, раскритиковал политику Трампа, написав: «Трамп поставил Америку в безвыходное положение. Присоединение Индии к Китаю — огромная потеря для Вашингтона. Это присоединение нанесёт ущерб Соединённым Штатам в экономическом и военном отношении».

«Америка сдаётся. Статус сверхдержавы потерян. Теперь мы — ненавистные изгои, словно ребёнок, умерший в нищете, мы заперты в своём собственном полушарии».

И наконец, ещё один американский пользователь, Джанис Вайнер, считает: «Вашингтон уступил Индию Китаю, потому что у нас, по сути, нет последовательной политики».