Как сообщает международное информационное агентство Ahl-ul-Bayt (a) - ABNA, еврейский сайт Walla признал, что йеменским хуситам удалось втянуть сионистский режим в войну на истощение. Йеменцы выдвинули условия для прекращения этой войны: до тех пор, пока атаки на Газу продолжаются, ракетные и беспилотные атаки со стороны Йемена также будут продолжаться.

В докладе также говорится, что, кроме того, йеменцы определяют интенсивность и масштабы атак. После каждой атаки на Йемен Тель-Авив надеется, что на этот раз баланс сил против вооруженных сил Йемена изменится, но оказывается, что ничего не изменилось.

В докладе подчеркивается, что после усиления атак йеменцев армия сионистского режима попросила США вмешаться, но Вашингтон понял, что потери от этих атак против Йемена были больше, чем он мог себе представить.

В докладе также говорится, что так называемая «сверхдержава мира» была вынуждена вести переговоры с Йеменом и в конечном итоге достигла прекращения огня. США оставили Тель-Авив один на один с Йеменом. Ни одна из атак Тель-Авива против Йемена не привела к снижению военной мощи этой страны и интенсивности атак на оккупированные территории.