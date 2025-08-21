По сообщению агентства Reuters, на фоне эскалации военных учений США вокруг острова Тайвань, кабинет министров этого автономного острова намерен под давлением США увеличить оборонный бюджет острова до 31,27 миллиарда долларов, что эквивалентно 3,3 процентам его валового внутреннего продукта. Это будет первый раз с 2009 года, когда этот бюджет превысит три процента.

Этот шаг происходит на фоне усиления военного и политического давления Китая на остров в течение последних пяти лет с целью воссоединения Тайваня и его присоединения к «материковой части». Пекин считает остров Тайвань частью своей территории и никогда не исключал использования военной силы для его присоединения.

Тайвань, который отвергает притязания Китая, также сталкивается с давлением со стороны Вашингтона по поводу увеличения оборонных расходов; давление, которое США также оказывают на своих союзников в Европе. Лай Циндэ, глава острова Тайвань, заявил в этом месяце, что намерен увеличить оборонный бюджет острова до более чем трех процентов валового внутреннего продукта.

Истребители китайских ВВС почти ежедневно летают вблизи воздушного пространства Тайваня и периодически проводят военные учения вблизи вод острова, последние из которых состоялись в апреле этого года.

С другой стороны, Китай в марте объявил об увеличении своего оборонного бюджета на этот год на 7,2 процента, доведя его до 248,17 миллиарда долларов, что превысило целевой показатель экономического роста Пекина в пять процентов в 2025 году.