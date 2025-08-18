Реакция «Аль-Азхар» на иллюзию создания «Великого Израиля»

По сообщению информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), египетский институт «Аль-Азхар» осудил заявления Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, о «Великом Израиле» и назвал такие слова «иллюзией» и «подстрекательскими речами».

По сообщению «Arabi 21», институт в своем заявлении, опубликованном в мессенджере X, объявил, что «Аль-Азхар» самым решительным образом осуждает подстрекательские и неприемлемые речи должностных лиц оккупационного режима об иллюзии «Великого Израиля». Такие слова отражают укоренившийся оккупационный менталитет.

«Аль-Азхар» подчеркнул, что такие слова доказывают экстремистские амбиции и намерения оккупантов захватить богатства стран региона и поглотить оставшуюся часть Палестины.

В своем заявлении «Аль-Азхар» отметил, что эти политические иллюзии не изменят реальность и являются не чем иным, как запугиванием и попыткой отвлечь внимание от преступлений, массовых убийств и геноцида, совершаемых оккупантами в Газе, чтобы стереть Палестину с карты мира. Эти иллюзии также не дадут оккупантам легитимности для захвата даже одного дюйма палестинской земли. Палестина — это чисто арабо-исламская земля, которую нелегко исказить или изменить ее реальность.

Институт «Аль-Азхар», заявив о своем решительном несогласии с экстремистскими религиозными нарративами, которые оккупанты время от времени озвучивают, чтобы проверить серьезность стран и народов региона, призвал арабскую и исламскую умму объединиться против этого запугивания, которое угрожает целостности стран и стабильности региона.

На прошлой неделе Нетаньяху в телевизионном интервью сказал, что он чувствует, что у него есть историческая и духовная миссия, и он связан с видением «Великого Израиля».