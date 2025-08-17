Решительная позиция Пакистана против зловещего плана «Великого Израиля»

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), Министерство иностранных дел Пакистана в своем заявлении объявило: «Такие заявления явно нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций и соответствующие резолюции по Палестине и показывают, что сионистский режим намерен закрепить свою незаконную оккупацию и игнорировать все усилия международного сообщества для достижения прочного мира и стабильности в регионе».

Министерство иностранных дел Пакистана подчеркнуло: «Международное сообщество должно полностью отвергнуть такие провокационные представления и предпринять немедленные и эффективные шаги, чтобы предотвратить дестабилизирующие действия сионистского режима и положить конец его продолжающимся преступлениям и злодеяниям против палестинского народа».

В этом заявлении Пакистан вновь подтвердил свою полную поддержку законных прав палестинского народа, особенно права на самоопределение и создание независимого, устойчивого и единого палестинского государства на основе границ, существовавших до 1967 года, со столицей в священном Иерусалиме.