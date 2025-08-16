Более 200 погибших в результате разрушительных наводнений на севере Пакистана

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (a.s.) - ABNA, по меньшей мере 210 человек погибли в Пакистане в результате наводнений и внезапных наводнений на севере страны, среди них 5 членов спасательных служб, чей вертолет разбился.

Сильные внезапные дожди привели к наводнениям и оползням в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе, в провинции Гилгит-Балтистан и пакистанской части Кашмира на севере Пакистана.

Согласно официальной статистике Государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями в провинции Хайбер-Пахтунхва, по меньшей мере 189 человек погибли в результате наводнений в этой провинции, в том числе 163 мужчины, 14 женщин и 12 детей. Учитывая продолжающиеся наводнения и спасательные операции, число жертв может возрасти.

Ранее правительство провинции Хайбер-Пахтунхва объявило, что связь со спасательным вертолетом, отправленным для доставки помощи в район Баджур, была потеряна. Через несколько часов правительство Пакистана в заявлении подтвердило, что вертолет разбился, и все 5 человек на борту погибли.

Провинциальные власти Хайбер-Пахтунхвы говорят, что точная оценка ущерба в настоящее время невозможна из-за продолжающихся дождей, наводнений и спасательных операций.

Пакистанские СМИ сообщают, что по меньшей мере 10 человек погибли в провинции Гилгит-Балтистан в результате наводнений. Это происшествие привело к масштабным разрушениям сельскохозяйственных угодий, разрушению нескольких домов и блокировке ряда основных дорог.

В пакистанской части Кашмира власти сообщили о гибели по меньшей мере 8 человек в городе Музаффарабад. Наводнения также унесли 6 подвесных мостов в районе долины Нилам.

С конца июня прошлого года муссонные дожди нанесли значительный ущерб по всему Пакистану, особенно в провинции Хайбер-Пахтунхва и северных районах, вызвав наводнения, оползни и перемещение десятков семей в безопасные районы.