После прибытия Лариджани в Ирак, Иран и Ирак заключили соглашение по безопасности

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Сегодня премьер-министр Ирака принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран и в ходе встречи подчеркнул стремление своей страны к развитию отношений с Ираном.

Премьер-министр Ирака указал на принципиальную и неизменную позицию Ирака, заключающуюся в неприятии агрессии сионистского режима против Ирана и всего, что ведет к эскалации конфликтов на региональном и международном уровнях, а также подчеркнул поддержку Ираком американо-иранских переговоров.

В ходе данной встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области безопасности между советником по национальной безопасности Ирака Касимом аль-Араджи и Али Лариджани, касающийся координации в сфере безопасности на общих границах двух стран.