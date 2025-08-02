Вы когда-нибудь задумывались, где впервые зародилась концепция «прав человека»? На протяжении всей истории различные цивилизации претендовали на роль основоположников прав человека и социальной справедливости. Общие представления ведут нас к западным цивилизациям, но ответ на этот вопрос лежит в другом месте. Ответ на этот вопрос дан в статье Parstoday.

Иран

Первая в мире хартия прав человека была написана в Иране во время правления Кира (539 г. до н.э.). Хартия, известная как Цилиндр Кира, считается древнейшим письменным документом о правах человека и сейчас хранится в Британском музее.

Содержание

После завоевания Вавилона Кир, в отличие от многих завоевателей в истории, не грабил и не разрушал, а восстанавливал и освобождал народ. В хартии говорится:

«Моя великая армия тихо вошла в Вавилон и не причинила вреда жителям этой земли... Я искал мира. Набонид поработил народ Вавилона, но я отменил рабство. Я повелел всем людям свободно поклоняться своим богам, и никто не должен причинять им вреда. Я восстановил разрушенные храмы и вернул изгнанных людей на их земли».

Размеры

Цилиндр Кира имеет длину 22,5 см и ширину 11 см. Его текст написан на аккадском языке клинописью в 45 строк.

Находка

Этот исторический документ был обнаружен в 1879 году группой британских археологов под руководством Хормузда Рассама на месте раскопок древнего Вавилона. Исследователи установили, что глиняный цилиндр был написан в 538 году до нашей эры по приказу Кира после завоевания Вавилона. Хартия находилась в храме Эсагила в Вавилоне и сейчас хранится в Британском музее.

Глобальное значение

Хартия Кира известна как первая декларация прав человека, и многие её принципы отражены во Всеобщей декларации прав человека Организации Объединённых Наций (1948 г.). Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал её символом мира и справедливости. В 1971 году ООН опубликовала текст Хартии на шести официальных языках и установила её копию в своей штаб-квартире в Нью-Йорке. Томас Джефферсон, автор проекта Декларации независимости США, был вдохновлён книгой Ксенофонта «Послания Кира». В книге рассматривается правление Кира, основанное на терпимости и справедливости.

Символ справедливости

Этот исторический документ является символом справедливости, свободы и уважения прав человека не только для иранцев, но и для всего мира. Цилиндр Кира — свидетельство древней и гуманной иранской цивилизации, которая продолжает вдохновлять людей во всём мире.