Мученическая гибель молодого шиита в Майдан-Вардаке от рук вооруженных кочевников / Требование разоружения кочевников и прекращения пристрастия талибо

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), местные источники в Хасе Авал Бехсуд, провинция Майдан-Вардак, Афганистан, подтвердили, что Муджтаба Нагхави, молодой шиит, проживающий в этом районе, во вторник, 28 июля, был застрелен вооруженными кочевниками в районе «Шахр-и-Нава Даймердад» и скончался.

Один из родственников мученика Нагхави, в беседе с корреспондентом ABNA, подтвердил инцидент, но отказался предоставить более подробную информацию из-за соображений безопасности.

Некоторые источники СМИ сообщают, что молодой человек был застрелен после того, как он помешал стадам кочевников войти на его сельскохозяйственные угодья. Сообщается, что нападавших было трое.

Несмотря на то, что талибы после инцидента арестовали виновных в убийстве, опасения по поводу явного покровительства и продолжения насилия кочевников против коренного населения центральных районов остаются.

Давний конфликт кочевников с хазарейским населением центральных районов Афганистана в последние годы усилился.

Многие правозащитники и местные жители неоднократно предупреждали, что неразоружение кочевников и косвенная поддержка талибов приводят к нестабильности и жертвам среди гражданского населения, особенно среди шиитов-хазарейцев.

Это второй случай в этом году, когда молодой шиит погиб от рук вооруженных кочевников. Ранее аналогичный случай был зарегистрирован в провинции Газни.

Требование народа, гражданских институтов и религиозных деятелей к временному правительству талибов заключается в том, чтобы как можно скорее разоружить вооруженных кочевников и отказаться от дискриминационной политики в этнических и территориальных конфликтах; в противном случае центральные районы будут ждать еще более серьезные социальные кризисы и кровавые столкновения.