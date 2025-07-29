Конференция ООН по Палестине началась

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA) со ссылкой на «Аль-Джазиру», Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, на открытии назвал эту конференцию «переломным моментом» для реализации решения о двух государствах и подчеркнул, что его страна «запустила неудержимый импульс» к политическому урегулированию на Ближнем Востоке.

Он также призвал к прекращению войны и страданий в секторе Газа и к началу постоянного прекращения огня, отметив, что «неприемлемо, чтобы дети и женщины подвергались нападениям при получении помощи» в этом осажденном районе.

Он подчеркнул, что должен быть переход от прекращения войны против Газы к прекращению всего израильско-палестинского конфликта.

Переломный момент

С другой стороны, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, министр иностранных дел Саудовской Аравии, назвал эту конференцию «переломным моментом» для активизации решения о двух государствах и прекращения израильской оккупации Палестины.

Он высоко оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении его страны признать палестинское государство и подчеркнул, что достижение стабильности в регионе начинается с предоставления прав палестинскому народу.

Он также призвал к немедленному прекращению «гуманитарной катастрофы» в Газе из-за нарушения Израилем прав палестинцев и подчеркнул, что арабский мирный план является всеобъемлющей основой для любого справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, в своем выступлении заявил: «Решение о двух государствах является единственной основой, которая коренится в международном праве, одобрена Генеральной Ассамблеей и пользуется международной поддержкой».

Он предупредил, что это решение сейчас «дальше, чем когда-либо», и призвал, чтобы эта конференция стала переломным моментом для прекращения израильской оккупации и достижения мира в регионе.

По словам Гутерриша, текущий конфликт в Газе дестабилизирует регион и весь мир, и его прекращение требует политической воли. Он также осудил постепенную аннексию оккупированного Западного берега, которую он назвал «незаконной», и призвал к ее прекращению.

Последняя попытка возродить решение о двух государствах

Международная конференция по решению о двух государствах должна была состояться с 17 по 20 июня в Нью-Йорке для разработки дорожной карты по созданию палестинского государства. Однако нападение Израиля на Иран 13 июня привело к тому, что несколько делегаций Ближнего Востока отказались участвовать в конференции, что привело к ее отсрочке.

По словам дипломатических источников, администрация президента США Дональда Трампа оказывала широкое дипломатическое давление, чтобы не допустить участия правительств в конференции, отправляя телеграммы с просьбой не участвовать в ней.

Эта конференция проходит в то время, когда Израиль при поддержке США продолжает свою геноцидную войну в секторе Газа с 7 октября 2023 года. Более 204 000 палестинцев были убиты и ранены, большинство из них дети и женщины, и более 10 000 пропали без вести. Сотни тысяч человек были перемещены, и голод унес жизни многих.

Учитывая тупик в переговорах и продолжающиеся агрессии против Газы и Западного берега, включая оккупированный Иерусалим, многие считают эту конференцию последней международной попыткой возродить политический процесс к решению о двух государствах.