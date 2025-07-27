ООН: Афганистан сталкивается с самым серьезным кризисом прав женщин в мире

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Организация Объединенных Наций заявила, что Афганистан под властью Талибана сталкивается с самым глубоким кризисом прав женщин на мировом уровне. В докладе говорится о более чем 80 ограничительных указах против женщин, но в то же время подчеркивается, что многие женщины по-прежнему присутствуют в сферах образования, работы и общества.

В докладе отмечается, что более 16 000 женщин получили доступ к услугам по обучению навыкам, расширению прав и возможностей и безопасным пространствам благодаря сотрудничеству ООН с 200 женскими организациями.

Также создание 130 комитетов по грамотности в отдаленных районах, особенно в Нуристане, было оценено как позитивный шаг в направлении повышения осведомленности и улучшения средств к существованию женщин.