Психические заблуждения французского разведывательного чиновника против мирной ядерной программы Ирана

Как сообщает информационное агентство «Абна», агентство Reuters сообщило, что Николя Лернер, глава Службы внешней разведки Франции (DGSE), во вторник, продолжая заявления западных чиновников против Ирана, утверждал, что все аспекты ядерной программы Ирана столкнулись с задержкой в несколько месяцев после воздушных ударов США и Израиля, но по-прежнему существуют сомнения относительно местонахождения запасов высокообогащенного урана страны.

Лернер, который впервые выступал на национальном телеканале, в интервью телеканалу LCI утверждал: «Наша оценка заключается в том, что все этапы ядерной программы Ирана серьезно пострадали, и ядерная программа Ирана, вероятно, столкнулась со значительной задержкой на несколько месяцев».

Он, не предоставляя документации и продолжая противоречивые заявления некоторых западных и американских чиновников, утверждал: «Небольшая часть запасов обогащенного урана Ирана была уничтожена, но большая часть его по-прежнему находится в распоряжении иранских властей».

Глава французской разведывательной службы, продолжая свои ложные заявления, добавил: «У нас сегодня есть признаки местонахождения этих запасов, но пока Международное агентство по атомной энергии не возобновит свою работу, мы не можем говорить об этом с уверенностью. Этот вопрос очень важен, потому что в противном случае мы не сможем отследить его».

Лернер, создавая сценарии против мирной ядерной программы Ирана, утверждал: «Другие разведывательные оценки также показывают, что Иран все еще может тайно обладать частью запасов обогащенного урана, а также иметь необходимый технический потенциал для восстановления программы».

Он продолжал свои безосновательные утверждения и утверждал: «Существует вероятность продолжения тайной ядерной деятельности Ирана с меньшей обогатительной мощностью».

Лернер, не упоминая о несоблюдении своей страной, а также США и другими европейскими «тройками», положений СВПД, а также об агрессивном нападении сионистского режима, которое произошло во время переговоров между Ираном и США, сказал: «Именно поэтому [тайные действия Ирана по ядерной деятельности] Франция так сильно настаивает на поиске дипломатического решения иранского ядерного кризиса».

Утверждения этого французского чиновника выдвигаются в то время, как министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи недавно в интервью американскому СМИ заявил: «Наша ядерная программа носит мирный характер, и мы не намерены двигаться в сторону ядерного оружия. Это оружие запрещено на основании фетвы Верховного лидера и не имеет места в нашей доктрине безопасности».

Арагчи сказал: «Я надеюсь, что мир, и особенно Запад, поймут и примут тот факт, что иранский народ имеет право пользоваться своими ядерными правами в мирных целях, и иранцы определенно не отступятся от этого права».

342/