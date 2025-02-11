Эксперт по внешней политике: Избавление от системы доминирования и Америки стало одной из главных причин исламской революции в Иране

Говоря о достижениях в области внешней политики после Исламской революции, Сейед Реза Садр аль-Хосейни сказал: «Одним из важнейших достижений победы Исламской революции в Иране является достижение, которое было одним из фиксированных и главных аспектов лозунгов Исламской революции, и это было благословенное слово «Независимость».

Главным лозунгом Исламской революции были независимость, свобода и Исламская Республика. Иран не был колониальной страной на протяжении всей своей истории, но в эпоху Пехлеви он стал слишком зависим от США, и независимость решения и воли иранского народа и страны в целом оказалась под угрозой.

Согласно сообщению Parstoday, Садр аль-Хосейни сказал в беседе с информационным агентством Mehr: «Одной из главных причин исламской и народной революции в Иране был вопрос зависимости от системы доминирования и Америки в ее главе».

После победы Исламской революции, учитывая геополитическое и геокультурное положение Ирана в географии Западной Азии и мира, акцент на «независимости» считается одним из важных вопросов.

Исходя из этого, лозунг «Независимость, Свобода, Исламская Республика» считается одним из самых важных и устойчивых лозунгов народа Ирана с начала победы Исламской революции до сих пор.

Эксперт по вопросам внешней политики сказал: "Принимая во внимание зависимость и несмотря на потенциальные и фактические возможности в области эффективных человеческих ресурсов и богатых материальных возможностей, иранская нация стремилась достичь мечты о политической независимости".

Садр аль-Хусейни сказал: «Независимость в политическом смысле интерпретируется таким образом, что нация может принять решение, исходя из национальных интересов и интересов в рамках своих правовых процессов, и принять необходимые меры на основе этого решения».

Он сказал: «Сегодня, спустя 45 лет после победы Исламской революции в Иране, «политическая независимость» на международной арене считается одним из наиболее важных достижений нашей народной революции, потому что по сравнению с примерно 200 странами-членами Организации Объединенных Наций, есть несколько стран, которые могут претендовать на независимость в вышеупомянутом смысле во всех вопросах, и, по мнению многих мыслителей-политологов, Исламская Республика Иран известна, как одна из немногих независимых стран на международной арене, и одна из основных причин системы доминирования заключается в растущей враждебности к нации. Иран подчеркнул эту независимость; Потому что эта национальная настойчивость отличает нас от двух групп доминирующих и управляемых стран.

В заключение эксперт по внешней политике отметил: «Иранская нация смогла достичь исторически желаемой независимости благодаря непрерывным усилиям, уникальному лидерству и использованию чистого ислама после победы Исламской революции». Конечно, сохранение, поддержание и углубление достигнутой независимости может иметь значительные и неоспоримые последствия для всестороннего прогресса страны и гордости нации.



